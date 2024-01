Vorsicht walten lassen bei Beta Systems Software …

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag war die Stimmung sogar so negativ, dass keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Diskussionen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beta Software gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Beta Software herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 85,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Beta Software überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 46,15, was bedeutet, dass Beta Software weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Beta Software daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beta Software im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (22,84 %) keine Dividende aus. Damit ist die Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Beta Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage berechnet. Der Durchschnitt liegt bei 38,96 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 33,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Beta Software-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.