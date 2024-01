Vorsicht walten lassen bei Beijing Shunxin Agriculture …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie zeigt einen Wert von 87 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis liegt bei 71,81, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Insgesamt wird die Aktie nach der RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

In Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,95, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Einschätzungen rund um die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie in den sozialen Medien sind überwiegend negativ. Die Kommentare und Meinungen der vergangenen Wochen deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 27,74 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 19,5 CNH liegt, was einem Abstand von -29,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abwärtstrend, was zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie der Beijing Shunxin Agriculture, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.