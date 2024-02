Vorsicht walten lassen bei Beijing Aerospace Changfeng …

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Beijing Aerospace Changfeng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 11,49 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 7,96 CNH weicht um -30,72 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,05 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von -20,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Aerospace Changfeng-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Beijing Aerospace Changfeng gab. Die Kommentare und Meinungen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Zwei Handelssignale ergeben ein Bild von 0 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Beijing Aerospace Changfeng-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -42,61 Prozent erzielt, was 23,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -20,22 Prozent, und Beijing Aerospace Changfeng liegt aktuell 22,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Deshalb wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.