Vorsicht walten lassen bei Bed Bath, Beyond …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Bed Bath & Beyond-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bed Bath & Beyond-Aktie ergibt sich ein Wert von 71,29 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 65,2 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bed Bath & Beyond mit -99,21 Prozent mehr als 101 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,83 Prozent, wobei Bed Bath & Beyond mit 88,38 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie mit 0,0789 USD mit -91,78 Prozent Entfernung vom GD200 (0,96 USD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,21 USD auf, was wiederum ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -62,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Bed Bath & Beyond in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Bed Bath & Beyond daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.