Vorsicht walten lassen bei Bank of South Carolina …

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of South Carolina liegt bei 42,59, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, und der normale Bereich reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 69, was wiederum als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bank Of South Carolina daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 5,23 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 133,77 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Bank Of South Carolina mit einem Wert von 13,26 20 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,58). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Bank Of South Carolina mit einer Rendite von -17,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um 151556 Prozent darunter liegt. Die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -0,72 Prozent, und auch hier liegt Bank Of South Carolina mit 16,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird diese Kategorie mit "Schlecht" bewertet.