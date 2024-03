Vorsicht walten lassen bei Bank of Nova Scotia …

Die Anlegerstimmung für die Bank of Nova Scotia ist laut einer Analyse in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt gab es vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führte. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Verkaufssignalen erhält die Bank of Nova Scotia auch in diesem Bereich eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 12 neutrale und 1 negative Einschätzung für die Bank of Nova Scotia vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 0 positive, 8 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 62,44 CAD, was einem möglichen Rückgang von -8,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bank of Nova Scotia-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Bank of Nova Scotia derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bank of Nova Scotia liegt der RSI7 aktuell bei 37,55 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bank of Nova Scotia in diesem Bereich also ein "Gut"-Rating.