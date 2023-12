Vorsicht walten lassen bei Bank Of Queensland …

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die Aktie der Bank Of Queensland bietet Investoren derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 11,26 %, was einem Mehrertrag von 1,57 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet werden kann.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie der Bank Of Queensland durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Sentiments und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zur Bank Of Queensland ist insgesamt eher neutral, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass die Aktie der Bank Of Queensland mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,81 um 150 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.