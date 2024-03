Vorsicht walten lassen bei BHP Billiton …

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die Bhp-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 45,56 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 42,82 AUD liegt, was einer Abweichung von -6,01 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46,3 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,52 Prozent Abweichung). Somit erhält die Bhp-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Bhp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,44 liegt sie damit etwa 58 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Bhp-Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bhp liegt bei 63,64, was als neutrale Situation betrachtet wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 67 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Bhp-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Bhp-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Bhp bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.