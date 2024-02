Vorsicht walten lassen bei Avic Aviation High- …

Die Aktie von Avic Aviation High wurde in einer technischen Analyse bewertet, und dabei wurden einige interessante Ergebnisse erzielt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -14,72 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch ergab die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -1,16 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche ergab die Auswertung, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,79 Prozent erzielte. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Industrie" liegt die Aktie damit 1,99 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -20,96 Prozent, wobei Avic Aviation High aktuell 3,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Des Weiteren wurden in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen und Themen zu Avic Aviation High in den letzten zwei Wochen festgestellt. Die Anleger-Stimmung wurde daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte. Insgesamt ergab die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Zusätzlich wurde auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet berücksichtigt. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Einschätzung führte. Insgesamt wurde daher eine "Schlecht"-Einstufung für Avic Aviation High abgeleitet.