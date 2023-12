Vorsicht walten lassen bei Avery Dennison …

In den letzten Wochen wurde bei Avery Dennison eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen haben. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Avery Dennison daher für diesen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,75 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau, was 8285,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Avery Dennison als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 15,34 und einem RSI25 von 29. Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Avery Dennison mit 15,91 bewertet, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.