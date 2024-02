Vorsicht walten lassen bei Assurant …

Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzung für Assurant 0 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhalten sie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Assurant. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 173,72 USD und erwarten eine Entwicklung von -25,74 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 129 USD ergibt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Bei der technischen Analyse verwenden Analysten trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Assurant-Aktie beträgt aktuell 147,29 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 168,42 USD, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Assurant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Assurant zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Assurant bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Assurant im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 1,71 % aus, was 2,65 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 4,36 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.