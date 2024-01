Vorsicht walten lassen bei Asm Pacific …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asmpt liegt bei einem Wert von 20 und zeigt damit eine Überbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 10,94) um ca. 86 Prozent. Aufgrund dieses fundamentalen Kriteriums erhält Asmpt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitraum von 7 Tagen darstellt. Der aktuelle RSI-Wert von Asmpt liegt bei 74,19, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Asmpt neutral sind, jedoch in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Asmpt im vergangenen Jahr eine Überperformance von 39,36 Prozent erzielt, was 49,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -19,69 Prozent, wobei Asmpt aktuell um 59,05 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.