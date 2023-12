Vorsicht walten lassen bei Asia Broadband …

Die Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge im Sentiment und Buzz frühzeitig zu erkennen. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Asia Broadband in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt ist. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität rund um Asia Broadband gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb bekommt die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird sie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs der Asia Broadband-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.02035 USD (-32,17 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,02 USD, daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Asia Broadband in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 36, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,08 liegt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Asia Broadband mit einem "Neutral"-Rating bewertet.