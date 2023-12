Vorsicht walten lassen bei Ashtead Gro …

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Ashtead beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Ashtead deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Ashtead abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch kürzlich abgegebene Bewertungen ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4675 GBP, was einem potenziellen Rückgang von 14,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (5462 GBP) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Aktie von Ashtead wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,42 bewertet, was 68 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (36,03). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Ashtead derzeit ein geringerer Ertrag von 1,67 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren von 2,78 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".