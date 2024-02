Vorsicht walten lassen bei Argosy Minerals …

Der Aktienkurs von Argosy Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -81,1 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat insgesamt eine mittlere Rendite von -19,41 Prozent erzielt, wobei Argosy Minerals mit 61,7 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Basis ist Argosy Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 176,95, was einem Abstand von 261 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,08 entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Argosy Minerals als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 67,86 und der RSI25 beträgt 65,49, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,27 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,1 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -62,96 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was zu einem Abstand von -28,57 Prozent führt und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.