Vorsicht walten lassen bei Aqua Metals …

Die Dividendenpolitik von Aqua Metals wird von Analysten als negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -5,23 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger gegenüber Aqua Metals wird als neutral bis negativ eingestuft. Dies ergibt sich aus der Analyse sozialer Plattformen, auf denen die Kommentare und Befunde bezüglich des Unternehmens überwiegend neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen rund um Aqua Metals diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Aqua Metals derzeit überkauft ist, was anhand des 7-Tage-Relative Strength Index (RSI) von 83,01 Punkten ersichtlich wird. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es hier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage wird Aqua Metals ebenfalls als kurzfristig und langfristig "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 0,76 USD liegt momentan -11,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und sogar -28,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit aus verschiedenen Analysen und Bewertungen eine einheitliche Einschätzung, die die Aktie von Aqua Metals als "Schlecht" bewertet.