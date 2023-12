Vorsicht walten lassen bei Apeloa Pharmaceutical …

Die Apeloa Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,29 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,86 CNH, was einem Unterschied von -18,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 16,3 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-8,83 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Apeloa Pharmaceutical-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Apeloa Pharmaceutical-Aktie bei -20,01 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,3 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 19,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Apeloa Pharmaceutical festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammengefasst erhält Apeloa Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apeloa Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.