Vorsicht walten lassen bei Anhui Sinonet, Xinlong Science …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Anhui Sinonet & Xonglong Science & wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 65,29, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Anhui Sinonet & Xonglong Science & weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Anhui Sinonet & Xonglong Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,51 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von 6,07 Prozent im Vergleich zum Sektordurchschnitt führt. Die Aktie wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 6,34 CNH lag. Der letzte Schlusskurs liegt bei 5,67 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.