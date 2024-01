Vorsicht walten lassen bei Amigo …

Amigo: Analyse von Sentiment, Dividende, technischer Analyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Amigo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. In der Gesamtbewertung wurde Amigo in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das derzeitige Kursniveau 0 Prozent, was 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Amigo auf 0,4 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,2 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,22 GBP und einem Abstand von -9,09 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Amigo eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Amigo daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Amigo von der Redaktion in den Bereichen Sentiment, Dividende, technische Analyse und Anlegerstimmung als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.