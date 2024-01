Vorsicht walten lassen bei Amicus Therapeutics …

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Amicus Therapeutics wurden analysiert, wobei die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab verwendet wurde. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergab. Die Rate der Stimmungsänderung für Amicus Therapeutics blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insofern erhielt die Aktie von Amicus Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von Analysten wurde die Amicus Therapeutics-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amicus Therapeutics vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,22 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Amicus Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Wer aktuell in die Aktie von Amicus Therapeutics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Amicus Therapeutics eine Performance von 14,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 12,36 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,81 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Amicus Therapeutics 1,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

