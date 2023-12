Vorsicht walten lassen bei American Energy Partners …

In den letzten Monaten wurde die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit American Energy beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für American Energy in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Hauptsächlich wurden negative Themen diskutiert, während es keine positiven Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält American Energy daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 USD für den Schlusskurs der American Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.02917 USD, was einem Unterschied von -41,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ordnet der American Energy-Aktie eine neutrale Empfehlung zu, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert von 52,98 und der RSI25-Wert von 55,73 führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.