Vorsicht walten lassen bei Alliance Mining …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen gab es bei Alliance Mining keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Alliance Mining daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Alliance Mining bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alliance Mining verläuft aktuell bei 0,16 CAD, was aufgrund des Handelskurses von 0,08 CAD und einem Abstand von -50 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 0,1 CAD und einer Differenz von -20 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Die Diskussionen in sozialen Medien lassen auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel schließen. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Alliance Mining aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.