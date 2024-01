Das war es für Zhong Tong Bus!

Der Aktienkurs von Zhongtong Bus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,45 Prozent für Zhongtong Bus bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent hatte, lag Zhongtong Bus um 27,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Zhongtong Bus in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Zhongtong Bus in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhongtong Bus von 8,57 CNH mit -17,68 Prozent Entfernung vom GD200 (10,41 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,81 CNH auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zhongtong Bus-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zhongtong Bus eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und acht negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zhongtong Bus daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

