Vorsicht walten lassen bei Agenus /DE …

Der Aktienkurs von Agenus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Biotechnologie"-Branche von -10,97 Prozent eine Underperformance von -56,52 Prozent bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Agenus mit -6,17 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert, nämlich um 61,32 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Agenus eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,65 USD) um -43,97 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,16 USD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im kurzfristigen Vergleich liegt der letzte Schlusskurs (0,65 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,72 USD) um -9,72 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Agenus mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,51 Prozent), was von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält.

Insgesamt erhält die Agenus-Aktie sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu ähnlichen Aktien, das Sentiment im Internet, die technische Analyse und die Dividendenpolitik überwiegend "Schlecht"-Bewertungen.