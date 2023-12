Vorsicht walten lassen bei Affluent Foundation …

Die Affluent Foundation-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine Dividendenrendite von 6,29 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -6,29 Prozent zur Affluent Foundation-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Affluent Foundation in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 358,26, was 625 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Affluent Foundation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -1,37 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,74 Prozent für Affluent Foundation bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,42 Prozent hatte, lag Affluent Foundation mit 18,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.