Vorsicht walten lassen bei Aclaris Therapeutics …

Die Aclaris Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,94 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,05 USD erreicht, was einem Unterschied von -84,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,33 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-54,94 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aclaris Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Aclaris Therapeutics eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aclaris Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Aclaris Therapeutics in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich aktiv, weshalb Aclaris Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aclaris Therapeutics-Aktie liegt bei 44 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (37,37) weist auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aclaris Therapeutics-Aktie somit auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.