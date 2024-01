Vorsicht walten lassen bei AUTO1 Group …

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Auto-Aktie beträgt aktuell 99, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und zeigt, dass die Auto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die RSIs für Auto führt.

Des Weiteren lässt sich die Aktie auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung analysieren. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung für Auto.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Auto-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Auto-Aktie keine positiven Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -41,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit eine überwiegend negative Bewertung für die Auto-Aktie.