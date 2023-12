Vorsicht walten lassen bei 29Metals …

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der 29metals liegt bei 28,57 und zeigt somit an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen 29metals. An zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich nicht wesentlich von der üblichen Beachtung unterscheidet. Daher erhält die 29metals-Aktie ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,81 AUD lag, was einer Abweichung von -33,33 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,54 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (-5,26 Prozent), was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen 29metals für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.