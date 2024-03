Vorsicht vor der Ziopharm Oncology-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist die Alaunos Therapeutics einen RSI-Wert von 96,72 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. In Bezug auf Alaunos Therapeutics zeigen Analysen von sozialen Plattformen, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Alaunos Therapeutics eine mittlere Diskussionsintensität auf. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristig neutrales Stimmungsbild.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alaunos Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,63 USD weicht um -47,42 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Alaunos Therapeutics-Aktie eine neutrale bis negative Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.