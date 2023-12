Vorsicht vor Zhuzhou Crrc Times Electricadr!

Die Zhuzhou Crrc Times Electric hat eine Dividendenrendite von 2,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war neutral und führte zu einer "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf den Aktienkurs liegt Zhuzhou Crrc Times Electric mit einer Rendite von -34,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 32 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auf fundamentaler Basis ist Zhuzhou Crrc Times Electric aus unserer Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,29 gehandelt wird, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,35 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Zhuzhou Crrc Times Electricadr kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Zhuzhou Crrc Times Electricadr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zhuzhou Crrc Times Electricadr-Analyse.

Zhuzhou Crrc Times Electricadr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...