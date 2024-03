Vorsicht vor der Zhejiang Wanma-Aktie?

Die Zhejiang Wanma-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,52 CNH, während der Kurs der Aktie bei 8,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,83 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,95 CNH, was einer Abweichung von +0,11 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Zhejiang Wanma-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,75 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,94 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 6,19 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Wanma-Aktie daher ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,5 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.