Vorsicht vor der Zhejiang Jingxin Pharmaceutical-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Jingxin Pharmaceutical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Zhejiang Jingxin Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Jingxin Pharmaceutical festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingxin Pharmaceutical liegt bei 15 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Arzneimittel". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Bei Zhejiang Jingxin Pharmaceutical wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.