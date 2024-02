Vorsicht vor Zhejiang Jiemei Electronic!

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Jiemei Electronic & schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten. Mit einer Differenz von 1,65 Prozentpunkten (0,45 % gegenüber 2,1 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jiemei Electronic & mit 44,24 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse weicht der Kurs von Zhejiang Jiemei Electronic & mit 20,98 CNH um -6,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage ab, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -18,93 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Jiemei Electronic & derzeit mit einem Wert von 10,97 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".