Vorsicht vor Zhejiang Huace Film, TV!

Die technische Analyse der Zhejiang Huace Film & Television-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 6,83 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 5,58 CNH gehandelt wurde, was einem Abstand von -18,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,26 CNH, was einer Differenz von -10,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich ebenfalls eingetrübt. Die Diskussionsstärke war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Dennoch erhält die Zhejiang Huace Film & Television-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 94 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und wird als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden die vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Meinungen zu Zhejiang Huace Film & Television geäußert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Zhejiang Huace Film & Television-Aktie derzeit schlecht bewertet wird, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs, als auch auf das Sentiment der Marktteilnehmer und den RSI.