Vorsicht vor der Zhejiang Expressway-Aktie?

In den letzten vier Wochen wurden bei Zhejiang Expressway keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Expressway liegt bei 27,03 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 41,83 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Zhejiang Expressway mit -4,38 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent aufweist, liegt Zhejiang Expressway mit 5,66 Prozent deutlich darunter. Das führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Expressway von 5,33 HKD mit -9,66 Prozent Entfernung vom GD200 (5,9 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,21 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Expressway-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.