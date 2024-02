Vorsicht vor der Zalando-Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt derzeit bei 47,08, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Internet- & Katalog Einzelhandelsbranche von 31 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Zalando-Aktie derzeit 24,21 EUR, während der aktuelle Kurs bei 19,82 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -18,13 Prozent vom GD200 und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 19,71 EUR, was einen Abstand von +0,56 Prozent zur Aktie ergibt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Zalando eine Rendite von -51,3 Prozent erzielt, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 6,16 Prozent, wobei Zalando mit einer Rendite von 57,47 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Zalando in den sozialen Medien zeigen ein eindeutiges Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum drei Handelssignale ermittelt, wovon keines als positiv bewertet wird. Insgesamt ist die Anlegerstimmung demnach als "Schlecht" angemessen bewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Zalando aus fundamentaler, technischer und anlegerbezogener Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.