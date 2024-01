Vorsicht vor der Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical-Aktie?

Der Aktienkurs des Unternehmens Yixintang Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Yixintang Pharmaceutical um 14,85 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,56 Prozent). Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere jährliche Rendite -13,67 Prozent, wobei Yixintang Pharmaceutical aktuell 11,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Yixintang Pharmaceutical diskutiert. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Yixintang Pharmaceutical beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 25,98 CNH für den Schlusskurs der Yixintang Pharmaceutical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,35 CNH, was einem Unterschied von -10,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht". Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 23,77 CNH in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Yixintang Pharmaceutical in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.