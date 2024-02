Vorsicht vor der Youzu Interactive-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Youzu Interactive ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 41,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 56,38 eine neutrale Bewertung an.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Youzu Interactive überwiegend neutral diskutiert. In den letzten Tagen tendierte die Stimmung jedoch eher positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Youzu Interactive-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 13,92 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 9,9 CNH führt jedoch zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin.

Die Diskussionen im Internet und die Stimmungsänderungen deuten auch auf eine negative Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild hin, da die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt.

Insgesamt erhält Youzu Interactive aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Bewertung und wird in mehreren Bereichen als "Schlecht" eingestuft.