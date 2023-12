Vorsicht vor Youngy!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy liegt bei 9,54, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von -58,78 Prozent erzielt, was 50,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Youngy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Youngy.