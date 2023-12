Vorsicht vor der Yonghui Superstores-Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Yonghui Superstores wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 93,33 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI mit 67,19 weniger stark schwankend. Dies bedeutet, dass Yonghui Superstores hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Yonghui Superstores-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Yonghui Superstores mit einer Rendite von -20,16 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,61 Prozent. Auch hier liegt Yonghui Superstores mit 13,55 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yonghui Superstores. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Yonghui Superstores ist mit einem Kurs von 2,83 CNH inzwischen -6,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -12,38 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.