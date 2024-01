Vorsicht vor der Ying Kee Tea House-Aktie?

Die technische Analyse der Ying Kee Tea House-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,2 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,205 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,5 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein Wert von 0,17 HKD, was einer Abweichung von +20,59 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Ying Kee Tea House derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ying Kee Tea House zeigen eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 35, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 45,76 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine gemischte Bewertung für Ying Kee Tea House, mit "Gut" in der einfachen Charttechnik, "Schlecht" in Bezug auf Dividendenrendite und "Neutral" in Sentiment und RSI.