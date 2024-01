Vorsicht vor Yijiahe!

Die Yijiahe-Aktie hat in den letzten Monaten eine negative Entwicklung durchgemacht. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 35,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 29,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,22 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich schneidet die Yijiahe-Aktie ebenfalls schlecht ab. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite bei -2,96 Prozent, mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite bei -4,74 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Yijiahe daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 57,95 für RSI7 und 59,2 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt fällt die Bewertung für die Yijiahe-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der Anlegerstimmung und des Relative Strength-Index negativ aus.