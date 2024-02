Vorsicht vor Yibin Tianyuan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Yibin Tianyuan wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 4,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yibin Tianyuan-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yibin Tianyuan eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yibin Tianyuan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,73 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Abweichung vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Yibin Tianyuan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Yibin Tianyuan in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat Yibin Tianyuan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -24,95 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,79 Prozent im Branchenvergleich für Yibin Tianyuan. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 24,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.