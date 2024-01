Vorsicht vor Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -8,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Outperformance von +35,32 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance mit einer Rendite liegen, die 35,68 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung für das Unternehmen führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,6 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,52 HKD liegt, was eine Abweichung von -13,33 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,61 HKD über dem aktuellen Kurs (0,52 HKD), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,89 %. Diese Differenz von lediglich 5,89 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.