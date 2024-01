Vorsicht vor der Yangtz Garment-Aktie?

Die technische Analyse der Yangtzekiang Garment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,28 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,18 HKD liegt somit deutlich darunter (-7,81 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 1,14 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+3,51 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yangtzekiang Garment liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Yangtzekiang Garment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,99 Prozent erzielt, was 17,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 19,02 Prozent, wobei Yangtzekiang Garment aktuell 32,01 Prozent unter diesem Wert liegt und somit insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Yangtzekiang Garment-Aktie diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Yangtzekiang Garment-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Branchenvergleichs und des Anleger-Sentiments.