Vorsicht vor der YamahaDRC-Aktie!

Yamaha: Bewertungen und Analysen

Die Dividende von Yamaha liegt bei 2,21 % und ist damit nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,94 % im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Dies entspricht einer Differenz von 0,73 Prozentpunkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yamaha aktuell bei 16,44 liegt, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yamaha bei 4449,63 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3256 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -26,83 Prozent zum GD200, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3456,26 JPY, was zu einem Abstand von -5,79 Prozent führt und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die verschiedenen Bewertungen und Analysen zeigen, dass Yamaha derzeit neutral bis schlecht bewertet wird, mit Ausnahme der fundamentalen Analyse, die auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre YamahaDRC-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich YamahaDRC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen YamahaDRC-Analyse.

YamahaDRC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...