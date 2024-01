Vorsicht vor XpresSpa Group!

In den letzten zwei Wochen wurde über Xwell in sozialen Medien besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die negative Kommunikation überwog an sechs Tagen, während an zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xwell-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Xwell auf dieser Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividende von Xwell liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 %, was zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttung führt und die Gesamtbewertung auf "Schlecht" setzt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xwell-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse dieser verschiedenen Indikatoren eine konsistente und durchgängige "Schlecht"-Bewertung für die Xwell-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, der Dividende und der technischen Analyse.