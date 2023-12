Vorsicht vor der Wuling Motors-Aktie!

Der Aktienkurs von Wuling Motors hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -54,17 Prozent verzeichnet, was mehr als 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt Wuling Motors deutlich darunter. Auch die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,86 Prozent, wobei Wuling Motors mit 49,31 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wuling Motors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,69 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,415 HKD) liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -39,86 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,52 HKD) mit einer Abweichung von -20,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,69 HKD. Demnach erhält die Wuling Motors-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating bei der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 12,13 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Wuling Motors in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Beurteilung der Wuling Motors-Aktie in den genannten Kategorien.