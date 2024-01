Vorsicht vor Wuhan Zhongnan Commercial!

Die Aktie von Easyhome New Retail wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv ist, aber die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als neutral eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie eine Rendite von -11,12 Prozent erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite der Aktie bei -0,24 Prozent, was ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Easyhome New Retail aufgrund der hohen Diskussionsintensität, der negativen Stimmungsänderung, der neutralen Stimmung auf sozialen Plattformen und der schlechten technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.