Vorsicht vor der Wuhan P&S Information-Aktie!

Die Wuhan P&s Information hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,02 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wuhan P&s Information derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,44 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,75 CNH) um +5,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,25 CNH, was einer Abweichung von -8 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wuhan P&s Information mit einem Wert von 86,76 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Wuhan P&s Information war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wuhan P&s Information ausgetauscht. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.